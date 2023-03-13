شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه طلائع الجيش لتحديد المتأهل الرابع لقبل نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثالثة عصر اليوم الإثنين، فريق الكرة الطائرة بنادى بتروجت مع نظيره طلائع الجيش على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، لتحديد المتأهل الرابع للدور قبل النهائي من بطولة الدوري.

وانتهت مباراتي دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2022/2023، والتي أقيمت ما بين فريقي طلائع الجيش وبتروجت، بالتعادل بنتيجة 3-1.

وكان تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري كرة الطائرة "رجال" كلا من: الأهلي والزمالك وسموحة.

وأعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة "رجال" كالتالى:-

1- الفائز من لقاء الأهلي × الطيران مع الفائز من لقاء سموحة – سبورتنج.

2- الفائز من لقاء طلائع الجيش x بتروجيت مع الفائز من لقاء الإتحاد السكندرى × الزمالك

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) لتحديد المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من ( ۲ ) لتحديد المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.