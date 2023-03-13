شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد عدلى بطل من ذهب فى الشطرنج العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيقونة ميداليات.. هكذا يمكن وصف البطل المصري أحمد عدلي لاعب المنتخب الوطني للشطرنج، والذى حقق طفرة واضحة فى اللعبة خلال الفترة الماضية، بعدما توج بـ5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية فى موسم واحد، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية خلال المشاركات الأفريقية فى الموسم الجارى، ليسطر تاريخاً مشرفاً لمصر فى اللعبة.

ويمتلك البطل المصري أحمد عدلى، لاعب المنتخب الوطني للشطرنج، سجلاً حافلاً من الانجازات فى لعبة الشطرنج، وحصل على وسام الجمهورية للرياضة من الدرجة الأولى 2010/2009، وبطولة العالم للشباب في الشطرنج وتوج بطلاً لأفريقيا ويشغل منصب رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقي حاليا.

ويسطر عدلي تاريخاً مشرفاً لمصر في اللعبة حيث حصد الفرعون المصري 3 ميداليات من أصل ثمانية حققها فراعنة الشطرنج في دورة الألعاب الأفريقية الماضية التي أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.

أحمد عدلي كان قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التى استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو ليتأهل البطل المصرى إلى بطولة العالم، التي أقيمت في روسيا فى خانتي مانسيسك.

وعن هواياته خارج الملعب، أكد أحمد عدلي أنه يحب كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، وركوب الخيل والقراءة والموسيقى والأفلام، مضيفاً أنه سافر إلى 56 دولة مختلفة لمشاركاته في بطولات الشطرنج.