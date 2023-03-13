شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر يحافظان على الصدارة وتراجع فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الثانى شهر مارس، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفى دييجو إلياس فى المركز الثانى، وتقدم الإنجليزى محمد الشوربجى للمركز الثالث، بينما تراجع على فرج للمركز الرابع، واستمر النيوزيلندى بول كول فى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجى فى المركز السادس، وتقدم طارق مؤمن مركزين ليحتل التصنيف السابع، والفرنسى فيكتور كورين فى المركز الثامن، مازن هشام فى المركز التاسع، وفارس الدسوقى فى المركز العاشر.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمى، وجاء ترتيب باقى اللاعبات كالتالي: نور الشربينى فى المركز الثانى، هانيا الحمامى فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحى فى المركز الخامس، نور الطيب فى المركز السادس، وتقدمت الأمريكية أوليفيا فيتشر إلى المركز السابع، وتراجعت روان العربى إلى المركز الثامن، والانجليزية سارة جان بيرى فى المركز التاسع، جورجينا كيندى فى المركز العاشر.