شكرا لقرائتكم خبر عن مهند شعبان: راضٍ بما قدمته فى كأس العالم للخماسى وهدفى التتويج بميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث عن رضائه بالمستوى الذي ظهر عليه خلال منافستي الفردي والتتابع المختلط بكأس العالم للكبار والتي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 7 حتي 12 مارس الجاري .

وجاء "شعبان" في المركز الرابع بالترتيب النهائي للفردي بعد حصوله على 1505 نقطة، رغم تقدمه جميع المتسابقين قبل مسابقة ليزر-رن، وانهى مع زميلته هايدي عادل مسابقة التتابع في نفس المركز.

وقال "شعبان" في تصريحاته عقب ختام المسابقة "راضي عن المستوى الذي ظهرت عليه في البطولة منذ التصفيات وحتى النهائي، كنت مستعد جيدا قبل البطولة وفي كامل التركيز من أجل تقديم أفضل ما لدي في أول كأس عالم للكبار خلال الموسم الحالي".

وأضاف "كنت أسعى للفوز بميدالية خاصة وإني كنت متصدر للترتيب قبل الجري والرماية، لكني تأخرت كثيرا مع الجولة الثالثة من الرماية وهو ما جعل الجندي وبطل المجر يتفوقان في الجولة الأخيرة، وهو ما سأعمل على تحسينه خلال الفترة القادمة".

وأكمل "سلسلة كأس العالم خلال العام الحالي مع بطولة العالم هي خطوات للتأهل إلى الأولمبياد العام القادم، وجميع لاعبي مصر يدركون أهمية تلك البطولات، لذلك نحن نستعد جيدا للموسم الحالي حتى ننافس للوصول بأكثر عدد ممكن إلى باريس 2024".

وأردف "كنا نأمل أنا وهايدي زيادة رصيد ميداليات مصر بالبطولة خلال مسابقة التتابع لكن أحمد الله على التواجد في المركز الرابع رغم اننا كنا قريبين جدا من البرونزية التي حصل عليها الزوجي الكوري الجنوبي بفارق 3 نقاط فقط".

وأتم "أشكر عائلتي والجهاز الفني لجميع الألعاب على كل جهد يبذلونه معي، وأتمنى تحقيق الأفضل دائما، والحصول على ميدالية في منافسات الكبار هدفي القادم".

يذكر أن أحمد الجندي قد توج بالميدالية الذهبية لفردي الرجال وحصدت سلمى أيمن برونزية فردي السيدات، لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة والتي تعد أولى البطولات التي تساهم في جمع النقاط الترتيبية، التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة بداية من الآن و حتى صيف عام 2024، للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.