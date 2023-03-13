شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يقترب من العودة لمنصب مدير الكرة فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسنى عبد ربه نجم منتخب مصر والإسماعيلى السابق، من تولى منصب مدير الكرة في جهاز حمزة الجمل في نادى الإسماعيلى بعدما ترك مجلس الإسماعيلى اختيار اسم مدير الكرة للجهاز الفني.

ويعد حسنى عبد ربه أقرب الأسماء لتولى هذا المنصب فى ظل درايته بشئون الفريق فى فترة ولاية حمزة الجمل الأولى مع الدراويش، كما أنه أحد أساطير النادى الذى ينال ثقة كل جماهير الإسماعيلى.

وتم عقد جلسة بين حسنى عبد ربه ومحمد شيحة لتصفية الاجواء بينهم قبل الإعلان عن تولى القيصر منصب مدير الكرة.

وطلب مجلس الإدارة من حمرة الجمل اختيار احد الأسماء والاستقرار عليه للانضمام للجهاز، رافضين التدخل فى اختياره حتى يكون هناك توافق بين أفراد الجهاز فى محاولة لعبور هذه الأزمة التى يمر بها النادي.

وترك مجلس إدارة الإسماعيلى كل الأمور الفنية لحمزة الجمل دون التدخل فيها لانه حق أصيل للمدرب، والمجلس فقط يرسم السياسات التى نسير عليها فقط إداريا.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ووضع الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى برئاسة مجدى الباز، برنامجاً لتجهيز الثنائى محمد هاشم وكريم عرفات، لاعبى الفريق، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الإثنين 3 أبريل المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، حيث يعانى محمد هاشم من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى كريم عرفات من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.

ومن جانبه، وعد أبو بكر الحديدى مضاعفة مكافأة الفوز فى المباريات المقبلة من أجل تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات وانتشال الفريق من المراكز المتأخرة فى جدول الترتيب.