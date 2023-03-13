شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: استمرار فيتوريا 4 سنوات مفيد وهناك لاعبون بالمظاليم تستحق المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيد المدير الفني لنادي الترسانة، أن التعاقد مع البرتغالي روى فيتوريا لتدريب المنتخب 4 سنوات مهم جدًا وسنؤتي ثماره في المستقبل ومن أفضل القرارات التي تم اتخاذها لأن الاستقرار سيفيد الكرة المصرية.

وقال خالد عيد في تصريحات خاصة: "الاستقرار ينجح أي منظومة وأرى أن خطوة التعاقد مع فيتوريا 4 سنوات مهمة جدا وستؤتي ثمارها، لأنه سيأخذ فرصته كاملة مع المنتخب لإعادة الفراعنة لمنصات التتويج واكتشاف جيل جديد من الشباب والناشئين يحملون قميص المنتخب ويحقق حلم التأهل لمونديال 2026 والتتويج بأمم أفريقيا.

وأضاف: "يجب على فيتوريا أن يوسع دائرة اختياراته والبحث عن العناصر المميزة في كل مكان، وهناك لاعبون في القسم الثاني والمظاليم يستطيعون اللعب في منتخب مصر والدوري الممتاز بجدارة".

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوى 24 مارس فى التاسعة مساء بإستاد القاهرة الدولى، بينما حدد منتخب مالاوى الساعة الثالثة 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.