شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز ناصر منسى لمواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد بأوامر من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون ضرورة تجهيز ناصر منسى مهاجم الفريق استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وغاب ناصر منسى عن لقاء الزمالك بالأمس أمام إنبى بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث مع الزمالك أمام بيراميدز بالدورى.

ومن المتوقع أن يستعين فيريرا بخدمات ناصر منسى أمام شباب بلوزداد في ظل المستوى المتذبذب للتونسى سيف الدين الجزيرى وعدم اقتناع المدير الفني بقدرات سامسون أكينولا.

من ناحية أخرى يحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على رصد جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إنبى بمسابقة الدورى، من أجل تصحيحها.

ويرغب فيريرا فى معالجة الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهة إنبى، أمس الأحد، والتى انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين دون رد، وذلك قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر غدًا، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.