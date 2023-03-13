الامارات | "بي بي سي" تتوصل إلى اتفاق لإعادة مقدم برنامج رياضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعود نجم كرة القدم السابق غاري لينيكر لتقديم برنامجه الشهير "ماتش أوف ذي داي" على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كما أعلنت الاخيرة الإثنين، بعد أن أثارت مقارنته خطة الحكومة البريطانية الجديدة بشأن الهجرة غير الشرعية بخطاب ألمانيا النازية الجدل في الايام الاخيرة وتعليق نشاطه الجمعة.

وقال مدير عام "بي بي سي" تيم ديفي: "يُعتبر لينيكر قيمة مضافة في بي بي سي وانا اعرف تمامًا كم تعني هذه الإذاعة له وانا اتطلع قدمًا لرؤيته يقدم تغطيتنا خلال نهاية الأسبوع الحالي".

وقال لينيكر عبر حسابه على "تويتر": "أتطلع قدمًا للجلوس على كرسي (ماتش اوف ذي داي) السبت".

وتابع "على الرغم من الايام الصعبة في الايام الاخيرة، فلا يمكن مقارنتها ببساطة مع اضطرارك للفرار من منزلك من الاضطهاد أو الحرب للبحث عن ملجأ في أرض بعيدة".

واندلع الخلاف بسبب رد لينيكر على مقطع فيديو كشفت فيه وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان عن الخطط لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال لاعب برشلونة الاسباني السابق على تويتر "لا يوجد تدفق هائل. نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى".

وتابع هداف مونديال المكسيك 1986 "هذه مجرد سياسة قاسية بدرجة لا يمكن قياسها وموجهة ضد الأشخاص الأكثر ضعفًا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات، و(يقولون) أنا من تجاوز حده؟".

وقالت بي بي سي الجمعة إنها تعتبر "نشاط لينيكر الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكًا لإرشاداتنا"، مضيفة أنه يجب عليه تجنب الانحياز في القضايا السياسية وأعلنت تعليق عمله.

ويُعتبر لينيكر، مهاجم توتنهام وليستر سيتي السابق، المقدم الأعلى أجرًا في هيئة الإذاعة البريطانية الممولة من القطاع العام براتب سنوي قدره 1.35 مليون جنيه إسترليني (1.60 مليون دولار)، وفقًا للأرقام المنشورة العام الماضي.