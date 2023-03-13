بيراميدز يواجه البنك وانطلاق البطولة العربية للأندية.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 13-3-2023، عدد من المباريات في مختلف البطولات على مستوى العالم، منها الدوري المصري والإسباني والإيطالي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية.

وتُلعب اليوم مباراة وحيدة في الدوري المصري تجمع بين فريقي بيراميدز والبنك الأهلي من الجولة الـ21.

وتقام اليوم مواجهتان ضمن منافسات كأس خادم الحرمين، وهما لقاء اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي ضد الفيحاء والآخر مباراة الوحدة ضد الباطن.

كما تنطلق مباراتان في افتتاح مواجهات الدور التمهيدي للبطولة العربية للأندية، الأولى بين الهلال السوداني ونظيره المنامة، والأخرى بين الشباب السعودي والقوة الجوية.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بيراميدز أمام البنك الأهلي وتنطلق المباراة في تمام 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 07:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة ONTime Sports.

كأس خادم الحرمين الشريفين

اتحاد جدة ضد الفيحاء وتنطلق المباراة في تمام 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 05:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC1 HD.

الوحدة ضد الباطن وتنطلق المباراة في تمام 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC 1HD.

البطولة العربية للأندية

الشباب أمام القوة الجوية وتنطلق المباراة في تمام 04:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 05:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة الكأس 3 HD.

الهلال السوداني ضد المنامة وتنطلق المباراة في تمام 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة الكأس 3 HD.

الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير أمام سيفاس سبور وتنطلق المباراة في تمام 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الإسباني

جيرونا ضد أتلتيكو مدريد وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD.

الدوري الإيطالي

ميلان أمام ساليرنيتانا وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1.