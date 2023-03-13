الامارات | جماهير بلباو تلقي "أموال المافيا" في المدرجات لإهانة برشلونة (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهانت جماهير أتلتيك بلباو لاعبي برشلونة منذ نزولهم أرض ملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك، الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم من خلال إلقاء أموالاً مزيفة على المدرجات مكتوب عليها "مافيا" في إشارة إلى التهم التي وجهت للنادي الكاتالوني أخيراً برشوة التحكيم والفساد للتلاعب بالنتائج.

وعبرت جماهير بلباو عن جام غضبها تجاه حكم مباراة الفريقين التي انتهت برشلونية بهدف دون مقابل أحرزه النجم البرازيلي رافينيا، خصوصاً بعد إلغاء هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق لاعبهم ويليام بداعي وجود لمسة يد في بداية الهجمة.

يذكر أن برشلونة متهم لدى القضاء الإسباني برشوة نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق نيغريرا لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام، وتستهدف ملاحقات النيابة العامة رئيسي النادي السابقين روسيل وبارتوميو وشخصين آخرين كانوا قد دفعوا لنغريرا أكثر من ستة ملايين يورو بين عامي 1994 و2018.