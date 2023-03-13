الامارات | مسلحون يهددون ميسي!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة تهديداً من رجال مسلحين في الأرجنتين ستمنعه من تحقيق حلمه بالعودة للعب في الأرجنتين الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن مجموعة مسلحة هاجمت متجراً في الأرجنتين مملوكا لعائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، وتركت رسالة مكتوب فيها: "ميسي، نحن في انتظارك. جافكين مهرب مخدرات، ولن يحميك".

وأوضحت أن "المسلحين صعدوا على المبنى في مدينة روزاريو، وأطلقوا النار بشكل متكرر على حاجز معدني فوق النوافذ والباب الأمامي".

يذكر أن ميسي صرح في وقت سابق بأنه يحلم بالعودة إلى نادي طفولته نيولز أولد بويز ولكن رسالة التهديد التي تلقاها من المسلحين ستدفعه للتراجع عن فكرة تحقيق حلمه.