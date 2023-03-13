شكرا لقرائتكم خبر عن 58 دولة تشارك فى بطولة العالم لدراجات المضمار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة العالم لدراجات المضمار، والتي تقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجارى بمشاركة 58 دولة.

ووصلت إلى القاهرة أكثر من 40 بعثة من بعثات الدول المشاركة خلال اليومين الماضيين، وهم : أمريكا وإندونيسيا وماليزيا وإيطاليا وكولومبيا وبريطانيا وفرنسا وترينداد وتوباجو واليونان وهونج كونج واليابان وتايوان وإسبانيا والصين وهولندا وألمانيا والدنمارك نيوزيلندا وسويسرا والبرتغال وأيرلندا وبلجيكا وكندا وجاميكا والأرجنتين والنرويج وأوكرانيا وكازاخستان.

ومن المقرر أن يكتمل وصول باقي الفرق المشاركة في البطولة اليوم علي فترات ، حيث تقوم لجنة المراسم بالبطولة باستقبال بعثات المنتخبات المشاركة فور وصولها إلى مطار القاهرة، واصطحابها إلى مقرات الإقامة المخصصة لها بعدد من الفنادق الكبري بالقاهرة.

وتواصل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام اتمام التجهيزات اللازمة لاستضافه البطولة بشكل رائع يليق بإسم وتاريخ مصر كدولة رائدة، وبما يتوازى مع النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن مصر جاهزة لاستضافة البطولة بنجاح و جميع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة تسير بشكل جيد، ووفقا لمواصفات ومطالب الاتحاد الدولي للدراجات والذي سبق وان اشاد بنجاح مصر في تنظيم بطوله العالم للناشئين في مصر العام الماضي.

وأشار عزام إلى أن مصر هي اول دولة عربية وافريقية واسيوية تنظم بطولة العالم للكبار ، حيث ان اوربا وامريكا كانوا يحتكران عملية التنظيم ولاول مرة تخرج منهم وهذا نجاح لمصر كدولة ومؤسساتها ونجاح لمصر بلد الامن والامان في تنظيم البطولات الدولية الكبري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

واوضح عزام ان اللجنة المنظمة للبطولة تتواصل على مدار الساعة مع بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، وتم تحديد مواعيد لتدريبات كل الفرق سواء التدريبات الرسمية او الودية و تحرص اللجنة على تلبية أي متطلبات لهم، مضيفا أن اللجنة تتابع أعمال تجهيز مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة لاستضافة البطولة، وأضاف أن لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة ومسئولي البعثات أشادوا بمستوى المضمار والذي يعد واحدا من المنشآت الرياضية التي تفخر بها مصر خصوصا وأنه يعكس الطفرة الكبيرة التي شهدتها الرياضية المصرية في السنوات الأخيرة بفضل الدعم غير المحدود من الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.