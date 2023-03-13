شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو: منتخب تونس مش شايفنى وانتظروا إنبى مختلفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسى رفيق كابو لاعب فريق إنبى عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على نادى الزمالك بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بالجولة 21 من الدوري.

وقال كابو، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "استعددنا لمباراة الزمالك قبل أسبوع، وكان كل تركيزنا على حصد الثلاث نقاط من اللقاء، والحمد لله ربنا وفقنا للفوز وحصد 3 نقاط فى وقتها لأن موقفنا صعب جدا".

وأضاف كابو، "مررنا بموقف صعب جدا، وإن شاء الله نخرج منه، وتامر مصطفى معنا فى كل الأوقات يساندنا وقريب منا جدا يعطينا تعليمات ونحن ننفذها فى الملعب، لم يحالفنا التوفيق فى المباريات السابقة، ولكن الحمد لله بعد الفوز على الزمالك أتمنى أن يرفع هذا الضغوط من علينا ويجعلنا نعمل بأريحية فى فترة التوقف والمباريات المقبلة الجماهير تشاهد إنبى آخر".

وتابع، "المباريات الكبيرة فرصة بالنسبة لنا، تقدر تلعب براحتك والكثير يتابعك، نقدم أقصى طاقة لنا فى هذه المباريات لأنها مهمة بالنسبة لنا، ولعبها مختلف، فمواجهة الأهلى والزمالك ليست مثل الداخلية وأسوان، تكون هناك مساحات وتقدر تمسك كرة والقادم أفضل".

أكمل: هدفى فى الزمالك توفيق من الله، وكنت محضر نفسى لأنى أعلم أن الزمالك يترك مساحات خلف المدافعين، ولاعبو إنبى فاهمينى وعارفين إنى هقطع خلف المدافعين، والزمالك فريق كبير ولاعبيه كبار وينقصهم فقط التركيز.

واختتم: أى لاعب يتنمى الانضمام لنادى من أندية القمة وطموحى أن ننهى الدورى فى مركز جيد وأكون ضمن الهدافين، المشكلة إن منتخب تونس مش شايفنى خالص، أنا من اللاعيبة المنسية ولا حد بيكلمنى ولا بيقولى متابعينك، وأستحق أن أكون فى المنتخب وأحصل على فرصة مثل كل اللاعبين، لكن لم أحصل على فرصتى ولا حد بيكلمنى ويسأل عليا.