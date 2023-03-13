شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير البكري يكرم فريق نادي فحمان المتأهل إلى الدور الأول من بطولة كأس الأندية العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرّم وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بعثة نادي فحمان لكرة القدم، المتأهل إلى الدور الأول من بطولة كأس الأندية العربية، بعد فوزه ببطاقة الملحق التي تنافس عليها مع أندية فالكو من "جزر القمر"، وهورسيد من "الصومال"، وسولار من "جيبوتي".

و أشاد وزير الشباب والرياضة، بجهود الفريق وجهازهم الفني والإداري، ونجاحهم في خطف بطاقة التأهل رغم قصر فترة الإعداد وبلاعبين محليين..مؤكدًا دعم الوزارة واهتمامها بمشاركة نادي فحمان وسعيها لتوفير أفضل الأجواء للاستعداد بشكل أفضل للاستحقاقات القادمة..موجهًا قطاع الرياضة بتوفير كل ما يتطلب إقامة المعسكر الداخلي بعدن.

من جانبه، ثمن وكيل محافظة أبين لشؤون الشباب، عبد العزيز الحمزة، دعم الوزير البكري، لبعثة نادي فحمان قبيل وبعد ذهابه إلى السعودية..داعيًا إلى استمرار الدعم للنادي خلال المرحلة المقبلة باعتبارها الأصعب.