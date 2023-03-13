شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة يغادر إلى إنجلترا للمشاركة فى كأس العالم البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب السباحة البارالمبية إلى مدينة شيفلد بانجلترا استعدادا للمشاركة فى منافسات كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية فى الفترة من 13 إلى 20 مارس الجارى، بمشاركة 304 لاعبين ولاعبات يمثلون 35 دولة، بالإضافة لـ111 لاعبا ولاعبة محليين من 72 ناديا.

وتضم البعثة 4 لاعبين هم كلا من، زياد هشام، يوسف محمد، ملك حسين، آية أيمن عباس، ويرافقهم أشرف العجيل عضو مجلس الإدارة رئيسا البعثة ، وعماد الدين عادل مدبولى مدرب وإدارى ، والدكتور هاجد هانى طبيبا .

ووقعت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى اتفاقية شراكة فى مجال دمج الاستدامة البيئية فى مجال الرياضات البارلمبية، بحضور سيمون دين رئيس اللجنة البارالمبية الأفريقية من غانا، والنائبة الدكتور حياة خطاب نائب رئيس اللجنة البارلمبية الأفريقية وعضو مجلس الشيوخ، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية أوكسا، وتنفيذا لتوصيات مؤتمر المناخ الذى عقد بالقاهرة نوفمبر الماضى.