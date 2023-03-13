شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تحصل على تطعيمات الملاريا اليوم قبل السفر إلى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل بعثة الأهلى الموجودة حالياً فى جنوب أفريقيا اليوم، الاثنين، الإجراءات الطبية الاحترازية من خلال تناول أقراص الملاريا قبل السفر إلى الكاميرون الأربعاء المقبل، لخوض مباراة القطن الكاميروني التي تقام الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، تجنبًا لحدوث أي عدوى طبية لأى فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب أفريقيا والكاميرون.

ويتناول لاعبو الأهلي أقراص الملاريا اليوم، على أن يتم استكمال التطعيمات عقب الوصول إلى الكاميرون وعقب العودة.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام الجمعة المقبل بمدينة جاروا، فى إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الاهلى لمواجهة القطن الكاميرونى مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.

وفضل جهاز الأهلى البقاء فى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز استعداداً للتوجه للكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهم