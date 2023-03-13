شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامي رئيس نادى وادى دجلة يعلن وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، وفاة والدته، وذلك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، قائلا، "ذهبت أمى للسماء، يقام قداس الجنازة اليوم، الاثنين، فى الثانية ظهراً بكنيسة مار مرقص ميدان النهضة بالمعادي والعزاء بنفس الكنيسة من الساعة السادسة مساءً".

ويلعب فريق وادي دجلة بدوري القسم الثاني، وحقق فريق بتروجت فوزا صعبا على فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في القسم الثاني.

بهذه النتيجة رفع فريق بتروجت رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 41 في المركز الثالث.