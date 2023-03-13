شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تأجيل عقوبات الخسارة أمام صن داونز لحين عودة اللاعبين من الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة الأهلي تأجيل إصدار عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة من صن داونز لحين عودة بعثة الفريق الأحمر عقب انتهاء مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة في دور المجموعات الأفريقي، خشية من تشتيت تركيز اللاعبين قبل مواجهة الجمعة المقبلة الحاسمة.

ويحتاج الأهلي الفوز في مباراتي القطن الكاميروني والهلال السوداني، مع خسارة الهلال أو تعادله مع صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة القادمة، للتمسك بحظوظه في المنافسة على الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنوي إدارة الأهلي خصم جزء من مستحقات اللاعبين؛ بسبب الأداء السيئ الذي ظهر عليه الفريق الأحمر في مباراة صن داونز وتعقيد موقف الأهلي في الصعود إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على سير البرنامج التدريبى للاعبين للمستبعدين من رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون، لمواجهة صن دوانز والقطن الكاميروني، فى دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدى اللاعبون المستبعدون برنامجهم التدريبى فى القاهرة بشكل يومى استعداداً للارتباطات المقبلة، واستبعد كولر كلا من: برونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس ومحمود متولي من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا والكاميرون.

ويستعد الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى المقرر لها مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.