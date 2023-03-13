شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يصحح أخطاء لقاء إنبى قبل الصدام مع شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على رصد جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إنبى بمسابقة الدورى، من أجل تصحيحها.

ويرغب فيريرا فى معالجة الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهة إنبى، أمس الأحد، والتى انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين دون رد، وذلك قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر غدًا، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضّل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، السفر إلى الجزائر الثلاثاء للحصول على وقت كاف قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها بنسبة كبيرة ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأنعش نادى الزمالك آماله فى التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على الترجى التونسى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، ونجح زيزو في تسجيل هدف وصناعة هدفين لسيف فاروق جعفر وسيف الجزيرى.

ويتصدر الترجى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وخلفه شباب بلوزداد بـ4 نقاط، وأخيرًا الزمالك والمريخ بـ4 نقاط لكل منهما.