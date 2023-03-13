شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه البنك الأهلى بأحلام الاقتراب من صدارة الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق البنك الأهلى نظيره بيراميدز، على استاد القاهرة، اليوم الإثنين، في السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل البنك الأهلى المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق الأهداف عن فيوتشر الذي يحل ثالثا.

وتعد هذه المواجهة الفرصة الأخيرة لبابا فاسيليو مع البنك الأهلى ففي حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية سيرحل المدير الفني الذى يعانى من سوء نتائج منذ تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق بعد رحيل حلمى طولان، حيث يدرس إدارة البنك الأهلى إقالة الجهاز الفني للفريق بالكامل حال عدم تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل إنقاذ الموقف سريعا وحتى لا يهبط الفريق للقسم الثانى، خاصة أن الفريق يمتلك قواما رئيسيا قويا يستطيع من خلاله دخول المنطقة الدافئة بكل ارتياح.

في المقابل أصبح رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في اللقاء، بعدما للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى أنكل القدم، وأدت إلى غيابه عن مواجهة الزمالك فى الدورى ومباراة أسكو كارا التوجولى بالكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبى لبيراميدز، بقيادة الدكتور هشام مصطفى، للجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، أن رمضان صبحى أصبح جاهزًا للمشاركة، وقرار الدفع به يتوقف على رغبة باتشيكو.