شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب بسرعة تجهيز المصابين قبل السفر للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، سرعة تجهيز جميع اللاعبين المصابين، وهم: عمر جابر، ومحمود شيكابالا، وعبد الله جمعة، ومحمد عبد الشافى، ومصطفى الزنارى، من أجل الاستعانة بهم في رحلة السفر إلى الجزائر.

ويرغب فيريرا اصطحاب معظم اللاعبين تحسبًا للاحتياج لخدمات أي منهما حسب سير المباراة، خاصة أن فيريرا طلب من اللاعبين طي صفحة مواجهة إنبى في مسابقة الدورى التي جمعتهما مساء الأحد، والتركيز جيدًا في لقاء شباب بلوزداد والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الخسارة التي تعرض لها الزمالك من الفريق الجزائرى في القاهرة بهدف دون رد.

وتسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر غدًا، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضّل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا السفر إلى الجزائر الثلاثاء للحصول على وقت كاف قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها بنسبة كبيرة ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأنعش نادى الزمالك آماله فى التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على الترجى التونسى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، ونجح زيزو في تسجيل هدف وصناعة هدفين لسيف فاروق جعفر وسيف الجزيرى.