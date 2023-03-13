شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء الأهلى بجنوب أفريقيا قبل مواجهة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة ضد صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين، وبات موقفه متأزم في الصعود إلى دور الثمانية للبطولة الإفريقية

ويعقد كولر محاضرات فنية مع لاعبيه من أجل شرح الأخطاء التي وقع فيها من خلال مشاهدة المباراة مع اللاعبين لشرح كل خطأ وقع فيه اللاعبين خاصة في التمركز وفي التحرك داخل الملعب وفي الرقابة مع لاعبي الفرق المنافسة، من أجل تصحيح الأخطاء الدفاعية الكارثية التي وقع فيها لاعبيه خلال المباراة خشية من تكرارها في مباراة القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه لعب بشكل سيئ في الشوط الأول من مباراة صن داونز، مشيرا: "أردنا ان نجازف في الشوط الثاني والعودة في النتيجة، ولكن صن داونز استغل المساحات واعتمد على الهجمات المرتدة وسجل أهداف أخرى وجعل الأمور أكثر تعقيدا".

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على سير البرنامج التدريبى للاعبين للمستبعدين من رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون، لمواجهة صن دوانز والقطن الكاميروني، فى دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدى اللاعبون المستبعدون برنامجهم التدريبى فى القاهرة بشكل يومى استعداداً للارتباطات المقبلة، واستبعد كولر كلا من برونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس ومحمود متولي من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا والكاميرون.

ويستعد الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل فى مدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.