شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتحاد والزمالك مع الاتصالات فى دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجولة الختامية من مباريات الدور الأول لبطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى، و طلائع الجيش مع الجزيرة، والمصرية للاتصالات مع الزمالك، بينما يلتقى سموحة مع مصر للتأمين.

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر للسيدات والتى تحدد لها يوم 17 أبريل القادم.

وصعد لنصف النهائي فرق كل من: الجزيرة والأهلى وسبورتنج، بالإضافة إلى هليوبوليس، حيث يلتقى فى نصف النهائي الجزيرة مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس.

وكان الأهلى قد تُوج ببطولة دورى المرتبط على حساب سبورتينج فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الشهر قبل الماضى.