شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يصحح الأوضاع فى المقاولون خلال فترة التوقف قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب على مراجعة الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق خلال آخر 3 مباريات بالدوري على وجه التحديد، ليتلقى ذئاب الجبل 3 هزائم متتالية، أمام فاركو ثم الأهلي وأخيراً سموحة، وهو ما دق ناقوس الخطر في قلعة الجبل الأخضر، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حققها الفريق قبل تلك المباريات الثلاثة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز 5 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري وذلك بعد تأجيل مباراة المقاولون وسيراميكا في الجولة 22.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، أن فريقه لا يعتمد على النجم الواحد، مضيفاً أن هناك قصوراً في ترجمة الفرص إلى أهداف، وقال مدرب المقاولون عقب الهزيمة أمام سموحة بهدف نظيف في الجولة 21 بالدوري: اهتزت شباكنا من تسديدة بعيدة، ولم نتعرض لخطورة على مدار دقائق المباراة، خسارة سموحة بمثابة درس للاعبي المقاولون العرب، لعبنا بضغط هجومي لفترات طويلة أمام فريق جيد يضم لاعبين مميزين".

وشدد غريب على أن فريقه أهدر الكثير من الفرص، خاصة من خلال الكرات العرضية وزيادة الكثافة العددية داخل منطقة جزاء سموحة، مؤكداً أن المقاولون لا يعتمد على نجم واحد، أهداف الفريق مقسمة بين أكثر من لاعب، ولا يشكو من الإصابات بسبب وفرة البدلاء.

وأكد مدرب المقاولون أن فريقه خسر 3 نقاط، ويجب النظر للمباريات المقبلة، في الدور الأول حصد المقاولون 4 نقاط فقط في أول 4 مباريات، ونفس الأمر يحدث مع بداية الدور الثاني.