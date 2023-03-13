شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجرى تغييرات عديدة فى تشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على إجراء تعديل على تشكيل فريقه في مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل تحفظه على أداء المجموعة التي خاضت مباراة صن داونز الأخيرة وارتكبت العديد من الأخطاء الفنية والدفاعية أدت للخسارة بخماسية مقابل هدفين.

وينوي كولر إعادة أكثر من لاعب لتشكيل الأهلي الأساسي في مباراة القطن الكاميروني، مثل أحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومروان عطية أو عمرو السولية، مع العمل على تصحيح الأخطاء التي يرتكبها خط الدفاع في الفترة الأخيرة وتسببت في استقباله عددا كبيرا من الأهداف.

ويستعد الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى مساء يوم الجمعة المقبل، فى مدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام 1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

واطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على سير البرنامج التدريبى للاعبين للمستبعدين من رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون، لمواجهة صن دوانز والقطن الكاميروني، فى دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدى اللاعبون المستبعدون برنامجهم التدريبى فى القاهرة بشكل يومى استعداداً للارتباطات المقبلة، واستبعد كولر كلا من برونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس ومحمود متولي من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا والكاميرون.

ويستعد الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى المقرر لها مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.