شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة القطن الكاميرونى في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفضّل جهاز الأهلى البقاء فى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز استعدادا للتوجه للكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام 1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى

يحل فريق الأهلى ضيفا ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.