شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه سيراميكا وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الإثنين مع نظيره سيراميكا، ضمن خطة الارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلا عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويعكف الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، على تصحيح أخطاء فريقه التي تسبب في خسارة مباراة المصري البورسعيدى بهدف دون رد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

وبدأ عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، رحلة استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته فى الدور الأول للبطولة العربية للأندية.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره أهلي بنغازي الليبي يوم 4 أبريل المقبل، على ملعب "جهاز الرياضة العسكري"، في إياب الدور الأول التمهيدي للبطولة العربية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 أبريل فى بنغازي.

وبعد نهاية الدور الأول التمهيدي للبطولة العربية، ستقام منافسات الدور الثاني التمهيدي والتي ستتأهل منه الأندية إلى دور المجموعات مباشرة.

ويبدأ نادي الزمالك مشوار في بطولة كأس العرب للأندية 2023، من دور المجموعات، حيث يقع مع النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة في انتظار الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي لاستكمال أندية المجموعة.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، جهود لاعبه محمد فتح الله، مدافع الفريق، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد فتح الله عن دفاع الطلائع في مباراة المصري البورسعيدى بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري.