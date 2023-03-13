شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة دورى كرة القدم للصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت أمس قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم للصم للرجال للموسم الرياضي 2022/2023 الذي تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

تقام البطولة بمشاركة 16 فريقا بإجمالي 51 مباراة بنظام المجموعات ذهاب وإياب وصعود أول كل مجموعة، وتم تقسيم الدوري إلى أربع مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى وتضم نادي طلائع المستقبل بالإسماعيلية، نادي الداخلية بالبحيرة، مركز شباب فاقوس بالشرقية، نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ.

المجموعة الثانية تضم: نادي الوليدية بأسيوط، نادي دكرنس بالدقهلية، مركز شباب ناصر بالشرقية، نادي شباب المنوفية.

المجموعة الثالثة تضم: مركز شباب زينهم بالقاهرة، نادي محافظة الفيوم، نادي بهتيم بالقليوبية، نادي الصيد بالمحلة، وعلى مستوى المجموعة الرابعة تضم نادي المجد بالإسكندرية، مركز شباب السنبلاوين، نادي مغاغة بالمنيا.

أجريت القرعة بحضور لجنة الصم المكونة من: سيد مسعود، سيد جمعة محسوب، إيهاب موسى، فؤاد عبد الحميد، وحضور حارس مرمى المنتخب القومي سعيد أنور.