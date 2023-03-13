شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: كولر مدرب كبير وحقق نتائج رائعة مع الأهلى ويجب استمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيد، المدير الفني لفريق الترسانة، إن السويسري مارسيل كولر، مدرب فريق الأهلى، مدرب كبير ويسير بخطى ثابتة مع الفريق ويجب أن يستمر لنهاية عقده.

وقال خالد عيد، في تصريحات خاصة: "كولر مدرب كبير ويقدم مستويات رائعة مع الأهلي، ويحتاج فقط الصبر ومنحه الفرصة كاملة لإعادة الأهلي لمكانتها الطبيعية في دوري أبطال أفريقيا ولا تجب محاسبته القطعة".

وأضاف مدرب الترسانة: "الأهلي ما زال يمتلك الآمال للتأهل للدور المقبل حال تحقيق الفوز فى المباراتين القادمتين أمام القطن والهلال، بالإضافة إلى فوز صن داونز على الهلال، حتى لو لم يتأهل الأهلي يجب استمرار كولر مع الأهلى".

وتابع خالد عيد: "أعتقد أن كولر سيستمر لأن إدارة النادي الأهلي لا تتعامل بالقطعة، وستمنحه الفرصة كاملة، بالإضافة إلى أن بصماته بدأت تظهر على الفريق".

وفى سياق آخر، يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة ومطوّلة مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة اليوم، الأحد، للحديث عن سلبيات مباراة الفريق أمام صن داونز أمس بدورى الأبطال، والتي خسرها الأحمر بخماسية مقابل هدفين بدور المجموعات.

وينوي كولر كشف الأخطاء الكبيرة التى ارتكبها لاعبوه فى مباراة صن داونز التى أقيمت على ملعب الأخير، وشهدت تراجعا واضحا على الصعيدين الفنى والخططي للاعبي الأهلي فى المباراة.