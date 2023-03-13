شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بإنبى: 30 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أن تامر مصطفى، المدير الفنى، استعد لمواجهة الزمالك منذ 4 أيام، وتمكن من فرض أسلوبه على الفريق الأبيض وحقق الفوز.

وقال مدير الكرة بنادى إنبى، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعى رصد مكافأة خاصة لكل لاعب فى الفريق البترولى قدرها 30 ألف جنيه بعد الفوز على الزمالك.

وأضاف محمد إسماعيل، إن سياسة نادى إنبى حاليا تتمثل فى الاعتماد على أبناء النادى الناشئين، مختتما حديثه عن هبوط مستوى الكرة المصرية الفترة الأخيرة.

وتابع: "حزين على هذه الصورة، وعشت يوم وحش امبارح والله بعد مباراة الأهلى".

وحقق إنبى الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الهدف الأول التونسى رفيق كابو، هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي، لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.