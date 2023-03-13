شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو: أتمنى اللعب للقطبين.. ونستحق الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رفيق كابو، مهاجم فريق إنبى، عن سعادته البالغة بالفوز الذى حققه فريقه على حساب الزمالك بالمباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال كابو، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية "on time sports2": "مباريات الأهلي والزمالك تحتاج تجهيزا خاصا، وخضنا لقاء الزمالك من أجل تحقيق الفوز، والفريق كان يحتاج بشدة للثلاث نقاط بسبب ترتيب الفريق بجدول الدورى".

وفاز إنبى على حساب الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بينهما على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 للدورى.

وأضاف: "لعبنا على نقاط الضعف للزمالك باستغلال المساحات بين المدافعين، وكنت أتمنى تسجيل هدف من الانفراد في الدقيقة 75".

وعن أفضل تجربة له في الدوري المصري قال: "التجربة الأفضل بالنسبة لي وادي دجلة ثم إنبي".

وتابع: "طموحي في الموسم المقبل الانضمام لأحد فريقي القمة".