شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يستحدث مرحلة تحت 20 سنة آنسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، استحداث مرحلة تحت 20 سنة آنسات، اعتبارا من الموسم القادم 2023/2024.

وأرسل اتحاد السلة خطابا إلى الفروع بمختلف المحافطات لإخطارهم بالقرار، وحتى يتسنى لهم بدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعداد لهذه المرحلة السنية الجديدة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة جدول ترتيب بطولة دورى السيدات، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

وتصدر فريق سيدات الأهلى جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الجزيرة في المركز الثانى برصيد 16 نقطة، وفى المركز الثالث يأتي سبورتنج برصيد 15 نقطة.

ويحل سموحة رابعا برصيد 12 نقطة، بالتساوى مع الاتحاد السكندرى صاحب المركز الخامس، وجمع الطيران 10 نقاط جعلته في المركز السابع، ويتذيل البنك الأهلى الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.