شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يدعم الأهلى فى مباراة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد جاهزية خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي، للمشاركة في مباراة فريقه ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك خالد عبد الفتاح، في التدريبات الجماعية لفريقه أمس الأحد بجنوب أفريقيا، قبل السفر إلى الكاميرون لمواجهة القطن الكاميروني، ليطمئن الجهاز الفني على جاهزية اللاعب لمواجهة الجمعة المقبل.

واشتكى خالد عبد الفتاح من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة منذ مباراة فريقه الأولى ضد صن داونز على ملعب الأهلي والسلام.

وخسر الأهلي من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 5 / 2 في الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات الأفريقي برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين.