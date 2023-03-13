شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستغل مباريات سموحة المقبلة لتقييم اللاعبين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، برنامجا تدريبيا للفريق السكندرى، في الفترة المقبلة، بعد العودة من الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام، من أجل تجهيز الفريق للارتباطات المقبلة، سواء في الدوري أو كأس الرابطة.

ويستغل أحمد سامي الفترة المقبلة في إعادة تقييم اللاعبين المتواجدين في قائمة سموحة بشكل كامل، وخاصة اللاعبين الأجانب في الفريق من أجل الاستقرار على بقائهم مع الفريق في الموسم المقبل أو رحيلهم.

وأعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، اتفاقه على بيع البنيني دوكو دودو مقابل 700 ألف يورو في نهاية الموسم، بعد المستويات الرائع الذي قدمها اللاعب مع الفريق وفي بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً التي أقيمت في مصر.

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.