شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: فيريرا ارتكب أخطاء فنية تسببت فى اهتزاز نتائج الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسن مصطفى، نجم منتخب مصر والأهلى الزمالك سابقا، مبررات البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد خسارة فريقه أمام إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بالجولة الـ21 من عمر الدوري على استاد القاهرة الدولي، مؤكدا أنه ارتكب أخطاء فنية كثيرة أدت إلى الخسارة.

وكشف حسن مصطفى، في تصريحات لتليفزيون ”الخليج 365” مع عمر الأيوبي، أن فيريرا هذا الموسم غير موفق في قراراته الفنية من البداية، بدءا من اختيارات التشكيل، وكانت تغييراته في المباريات مثيرة للدهشة وتؤدى لنتائج عكسية، ونظام التدوير غير سليم، وكلها كانت مزايا للخواجة البرتغالى أصبحت سلبيات أثرت على فريق الزمالك.

وقال حسن مصطفى، إن لاعبي الزمالك ليس لديهم أى دوافع للفوز، ويتحملون الجزء الأكبر من أسباب تدهور النتائج؛ لأنهم يفتقدون الروح ولا يشعرون بجماهيرهم الغاضبة من سوء النتائج.