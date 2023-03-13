شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الحضرى يبدأ التأهيل بعد الإصابة استعدادا للمشاركة مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود الحضرى، حارس مرمى فريق غزل المحلة، في التدريبات التأهيلية بعد عودته من الإصابة في يده اليمني، حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخضع محمود الحضرى، حارس مرمى فريق غزل المحلة، لعملية جراحية ناجحة في يده اليمنى، تحت إشراف طبيب الفريق خالد الجميزى، والتي على أثرها غاب لمدة 8 أسابيع من الملاعب.

ويواصل لاعبو فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية، تحت قيادة عبد الباقى جمال، المدير الفني، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى في الدورى.

ويسعى عبد الباقى جمال لتصحيح الأخطاء خلال المران الذي سبق للاعبين الوقوع فيها خلال المباريات الأخيرة حتى لا تتكرر مرة أخرى، والتي تسببت في نتائج الفريق الأخيرة.

وحرص على عقد محاضرة مع اللاعبين، للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة من أجل الوصول بالفريق للمكانة التي يستحقها والعودة للنتائج الإيجابية وتلاشي الأخطاء التى وقعوا فيها.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.