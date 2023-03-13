برشلونة يقتنص فوزاً ثميناً بصعوبة من أرض أتلتيك بيلباو

اقتنص برشلونة فوزاً ثميناً جداً من أرض أتلتيك بيلباو جعله يقترب خطوة إضافية من لقب الدوري الإسباني.



واجتاز برشلونة واحدة من أصعب مبارياته خارج أرضه بالفوز على أتلتيك بيلباو 1-0 يوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل البرازيلي رافينيا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة مميزة من بوسكيتس.



وعانى برشلونة للدفاع عن الهدف في الشوط الثاني، إذ تألق الألماني تير شتيغن في الحفاظ على نظافة شباك البلوغرانا لمرة جديدة.



وسجّل بيلباو هدفاً متأخراً لكن العودة إلى تقنية الفيديو أكّدت وجود لمسة يد مما دفع الحكم لإلغاء الهدف.



وتصدت الأخشاب لكرتين من بيلباو ليتلقى خسارة محبطة لجماهيره ليفشل بتحقيق اي فوز بالليغا للمباراة الرابعة توالياً.



من جهته انتصر برشلونة للمباراة الثانية توالياً بالدوري الإسباني ليرفع رصيده إلى 65 نقطة مبتعداً بالصدارة بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.



وفي مباراة أخرى، فرض ريال مايوركا التعادل على ضيفه ريال سوسييداد بهدف لمثله.



ووكارلوس فيرنانديث وضع ريال سوسييداد في المقدمة مبكراً بعد أقل من ثلاث دقائق على البداية. قبل أن يعادل لي كانغ إن النتيجة لماريوكا في الدقيقة الخمسين.



وفي الدقيقة التسعين طرد الحكم لاعب ريال سوسييداد ميكيل ميرينو.



إلى ذلك، انتصر إشبيلية على ضيفه ألميريا 2-1. وافتتح الضيف التسجيل أولاً بفضل أكيمس (2) لكن إشبيلية رد بهدفي الأرجنتينيين أوكامبوس ولاميلا (45+2 و73).



وشهدت المواجهة خروج الحارس المغربي ياسين بونو في الدقيقة السابعة والثلاثين بسبب الإصابة.



وأعلن إشبيلية مغادرة بونو المستشفى وسيقضي اليوم في منزله بعدما أكدت الفحوصات الطبية عدم معاناته من أي مضاعفات.



يذكر أن بونو قد تعرض لإغماء خفيف بعد اصطدام قوي نقل على إثره إلى المستشفى.

(بي إن سبورت)