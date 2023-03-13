الامارات | «كاراتيه الشارقة» يتوّج بذهب بطولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق الشارقة للكاراتيه، بلقب بطولة الإمارات المفتوحة لفردي الكوميتيه، لفئات الرجال والناشئين وللدرجتين الأولى والثانية، والتي أسدل الستار عنها أول من أمس، في صالة نادي الشارقة، ونافس على ألقابها 82 لاعباً من 11 نادياً ومركزاً.

وحصد لاعبو الشارقة 19 ميدالية والمركز الأول بواقع (6 ذهبيات وفضيتين و11 برونزية)، فيما حل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثاني بـ12 ميدالية، وكلباء ثالثاً برصيد 11 ميدالية.

وتميز في صفوف الشارقة، موسى محمد الفائز بذهبية الناشئين للدرجة الثانية في وزن تحت 70 كلغ، وذهبية لعلي علوي في الفئة نفسها، لكن لوزن فوق 70 كلغ، ثم حصول أحمد أبوصباغ على ذهبية وزن تحت 67 كلغ للدرجة الأولى.

وأكمل ثلاثي فريق الرجال الميداليات الذهبية، بتتويج محمد الأنصاري في وزن تحت 75 كلغ، ومحمد منصوري في وزن تحت 84 كلغ، وأحمد نادي في وزن فوق 84 كلغ.