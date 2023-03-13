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الامارات | «كاراتيه الشارقة» يتوّج بذهب بطولة الإمارات

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جوني جبور - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق الشارقة للكاراتيه، بلقب بطولة الإمارات المفتوحة لفردي الكوميتيه، لفئات الرجال والناشئين وللدرجتين الأولى والثانية، والتي أسدل الستار عنها أول من أمس، في صالة نادي الشارقة، ونافس على ألقابها 82 لاعباً من 11 نادياً ومركزاً.

وحصد لاعبو الشارقة 19 ميدالية والمركز الأول بواقع (6 ذهبيات وفضيتين و11 برونزية)، فيما حل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثاني بـ12 ميدالية، وكلباء ثالثاً برصيد 11 ميدالية.

وتميز في صفوف الشارقة، موسى محمد الفائز بذهبية الناشئين للدرجة الثانية في وزن تحت 70 كلغ، وذهبية لعلي علوي في الفئة نفسها، لكن لوزن فوق 70 كلغ، ثم حصول أحمد أبوصباغ على ذهبية وزن تحت 67 كلغ للدرجة الأولى.

وأكمل ثلاثي فريق الرجال الميداليات الذهبية، بتتويج محمد الأنصاري في وزن تحت 75 كلغ، ومحمد منصوري في وزن تحت 84 كلغ، وأحمد نادي في وزن فوق 84 كلغ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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