الامارات | شباب الأهلي بطلاً لكأس الأشبال تحت 14 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق شباب الأهلي لكرة القدم بلقب مسابقة كأس الأشبال تحت 14 سنة بعد فوزه أمس على فريق نادي النصر بالركلات الترجيحية (4-3) على ملعب ذياب عوانة في دبي، وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي.

وفي ختام النهائي سلّم عضو لجنة المسابقات الدكتور محمد الحتاوي، كأس البطولة والميداليات الذهبية للجهاز الفني ولاعبي فريق شباب الأهلي.

استهل فريق أشبال شباب الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على فريق المدام بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لدور الثمانية ويتغلب على فريق العين بهدفين لهدف، بعدها واجه فريق الجزيرة في الدور نصف النهائي وتمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف لهدف.