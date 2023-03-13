الامارات | الشارقة يطلب بطاقة نصف نهائي «خليجي اليد» أمام الأهلي البحريني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق الشارقة لكرة اليد الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، لحجز تذكرة نصف نهائي بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الـ39 لأبطال الكؤوس، والمقامة في ضيافة البحرين، وذلك حين يلتقي الأهلي البحريني، في ختام دور المجموعات.

وتشهد الجولة، لحساب المجموعة الثانية ذاتها، لقاء الكويت متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بأربع نقاط أمام الصفا السعودي المتساوي مع الشارقة بنقطة واحدة، جراء تعادل الفريقين في المباراة الافتتاحية.

ويتمسك الشارقة بعد خسارته أول من أمس، أمام الكويت بفارق هدف (29-28)، بفرصته الوحيدة، المتمثلة في خطف الفوز ونقطتي المباراة من أمام الأهلي البحريني، اللتين تضمنان لـ«الملك» إنهاء دور المجموعات بثلاث نقاط في مركز وصافة مجموعته، ومرافقة الكويت إلى نصف النهائي، إلا أن مهمة الشارقة تصطدم بطموحات مشروعة لأصحاب الضيافة (الأهلي البحريني) الذي نجح في إحياء آماله بالتأهل، عقب فوزه في ثانية جولات دور المجموعات على الصفا السعودي (22-21)، وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام الكويت (20-27).