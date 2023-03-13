الامارات | الوصل والشارقة يثيران الشك حول قدرتهما على المنافسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر كل من الوصل والشارقة نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين بتعادلهما بهدف لكل منهما، أول من أمس، في الجولة 19، ليثير الفريقان الشك حول قدرتهما على الاستمرار بالمنافسة على اللقب.

ورغم أن «الإمبراطور» يبتعد عن متصدر الترتيب شباب الأهلي بثلاث نقاط فقط، بتراجع الوصل إلى المركز الثالث برصيد 39 نقطة مقابل 42 نقطة في رصيد «فرسان دبي»، وتقدم العين إلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة؛ فإن «الفهود» أهدر فرصة مهمة لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

وخاض الوصل اللقاء على ملعبه وأمام حضور رائع من عشاقه، حيث كانت مواجهة الشارقة فرصة لتحقيق انتصار معنوي على أحد المنافسين المباشرين ما يدعم الوصل في صراع المنافسة، بينما أنقذ فابيو ليما الفريق من الخسارة بإحرازه هدف التعادل في الوقت القاتل ليحصل على «نقطة معنوية» أفضل من الخسارة على ملعبه.

في المقابل واصل الشارقة نتائجه السلبية في الدوري بعدم تحقيقه الفوز للمباراة الثالثة توالياً بخسارته أمام خورفكان والجزيرة قبل أن يهدر الفوز أمام الوصل في الوقت بدل الضائع، ليبتعد «الملك» خطوة جديدة عن المنافسة بعدما كان في صدارة الترتيب قبل ثلاث جولات، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 35 نقطة بفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي.

من جانبه أبدى مدرب الشارقة المدرب الروماني أولاريو كوزمين غضبه من قرارات طاقم تحكيم المباراة، وقال في مؤتمر صحافي: «ليس مقبولاً في ظل تلك المنافسة على صدارة ترتيب الدوري، ومع وجود تقنية الفيديو، أن تتكرر مثل تلك الأخطاء المؤثرة من التحكيم».

وأضاف: «هناك أخطاء مؤثرة لم تحتسب لمصلحة الشارقة قبل هدف التعادل، وكان على حكم الفيديو التدخل فيها، وربما أكون مخطئاً لأنني رأيتها من خارج الملعب، إلا أنني رأيت أخطاء أخرى تتكرر في المباريات».

وتابع: «كنا قريبين من الفوز ولكننا لم نحافظ على تقدمنا وهذا الأمر متكرر، وكانت هناك معاناة في بناء الهجمة، كما كان الأداء جيدا دفاعيا ولم نسمح للمنافس بهجمات».

وزاد كوزمين: «نحاول المنافسة على جميع البطولات ولكن مع الأسف لا يمكن أن تفوز في جميع المباريات، نحن فريق قيد التجهيز ولدينا إمكانية تطوير كبيرة».

وختم: «سنستمر في المنافسة حتى إذا كانت لدينا غيابات، ولا نضعها كأعذار، وسنحاول إيجاد الحلول والسعي بكل قوة إلى تحقيق الانتصارات».

بيتزي: الوصل يستحق الفوز

قال مدرب الوصل، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، إن «الإمبراطور» كان يستحق الفوز على الشارقة، موضحاً في مؤتمر صحافي أن «المباراة كانت صعبة، ونحن راضون عن أداء اللاعبين لأنهم قدموا أفضل ما لديهم».

وتابع: «علينا المتابعة على الطريق نفسه إذا أردنا المنافسة، ونحن قدمنا أفضل ما لدينا، والتعادل بالتأكيد أهم من الخسارة، ولكننا كنا نستحق الفوز».