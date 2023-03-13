الامارات | حتا يعود من «الجزيرة الحمراء» بفوز ثمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز حتا على الجزيرة الحمراء بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس في ملعب الجزيرة الحمراء ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الدرجة الأولى.

ونجح حتا في قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى الفوز (4-2) في «ريمونتادا تاريخية» لحتا نظراً لأهمية نتيجة المباراة في الحفاظ على الصدارة بعد أن أصبح رصيده 53 نقطة، إذ سجل للجزيرة الحمراء الأرجنتيني كونزالو كوردبا في الدقيقتين (11 و24)، وسجل لفريق حتا الهولندي ميشيل تي دافيد روي في الدقيقة 55، والبريطاني بينيك تفوقي في الدقيقة 72، والسوري محمد ريحانية في الدقيقة 76، والبرازيلي ميشيل تي فيردي في الدقيقة 78، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 32 نقطة في المركز التاسع. وحقق فريق الإمارات فوزاً مثيراً على ضيفه بينونة بهدفين مقابل لا شيء بعد مباراة شهدت تميزاً فنياً واضحاً من قبل «الصقور» حيث سجل للإمارات البرازيلي دياغو فرياس في الدقيقة 4، وأحمد عيسى 61، ليصبح رصيد الفريق 47 نقطة في المركز الثالث بينما بينونة في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وحقق دبا الحصن فوزاً مهماً على فريق «غلف إف سي» بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في ملعب دبا الحصن.

واحتاج أصحاب الأرض للبقاء حتى الوقت بدل الضائع لتحقيق الفوز، إذ سجل لفريق دبا الحصن لاحج صالح في الدقيقة 9، والعماني محمد المربوعي في الدقيقة (90+2)، بينما سجل لفريق «غلف إف سي» الإيفواري لاسانا كامارا في الدقيقة 4. وأصبح رصيد دبا الحصن 48 نقطة بينما «غلف إف سي» 27 نقطة في المركز الـ12.

وتعادل الذيد بملعبه مع العربي بهدف لكل منهما في مباراة ظهرت بمستوى فني مميز، إذ سجل للعربي الإيفواري موسى كوني في الدقيقة 17، وسجل للذيد الفرنسي أرنست أنانج في الدقيقة 68، ليصبح رصيد العربي 35 نقطة في المركز السادس والذيد 27 في المركز الـ13.