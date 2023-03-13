الامارات | توب 5

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر شباب الأهلي والعين على قائمة «توب 5» في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، في التقييم الأسبوعي وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من لابا كودجو وخالد عيسى ويحيى الغساني وليوناردو جارديم وجمهور الوصل على لقب «الأفضل» في الجولة المنصرمة.

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أفضل جمهور

جمهور الوصل .. «لوحة إبداعية»

حصل جمهور الوصل على لقب أفضل جمهور بعدما قدم لوحة جمالية إبداعية إلى جانب استمراره في المبادرات الرائعة، بعدما رفع «تيفو» يوجه خلاله التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 11 مارس، بينما لعب عشاق «الإمبراطور» دوراً كبيراً في تجنب الوصل الخسارة أمام الشارقة.

أفضل لاعب مواطن



يحيى الغساني.. «هدف وخطورة»

حل لاعب شباب الأهلي يحيى الغساني في صدارة أفضل اللاعبين المواطنين عقب الدور المؤثر الذي قام به بعد مشاركته في الشوط الثاني إذ أحرز الهدف الثاني بمهارة وتسبب في خطورة كبيرة على مرمى الجزيرة.

أفضل لاعب أجنبي



لابا .. «أرقام مميزة في الديربي»

نال نجم العين، التوغولي لابا كودجو، لقب أفضل لاعب أجنبي بعدما قاد «الزعيم» للفوز في «ديربي أبوظبي» على الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، إذ أحرز هدفاً ولعب تمريرة حاسمة ليحتفظ بصدارة الهدافين بـ21 هدفاً، بينما سجل أرقاماً مميزة خلال اللقاء بتسديدة أربع كرات، كما أكمل ثلاث مراوغات ناجحة.

أفضل حارس



خالد عيسي .. «التصدي لجميع الفرص»

حصل حارس مرمى العين خالد عيسى على لقب أفضل حارس بعدما حافظ على نظافة شباكه بتصديه لجميع الفرص التي لاحت لفريق الوحدة، إذ يعد عيسى الحارس الوحيد إلى جانب أحمد شامبيه اللذين لم يدخل مرماهما أهداف في الجولة الماضية، بينما يعد حارس «الزعيم» الأكثر تأثيراً لأهمية اللقاء في سباق المنافسة.

أفضل مدرب



جارديم .. «يحقق الريمونتادا»

تصدر مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم قائمة أفضل المدربين بعدما قاد «فرسان دبي» لتحقيق «ريمونتادا» مثيرة أمام الجزيرة رغم تأخره بهدفين دون رد، ولكن المدرب الفائز بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية مع الهلال السعودي قلب الطاولة على «فخر أبوظبي» من خلال تغييراته وتدخلاته الفنية ليحافظ على صدارة الترتيب.