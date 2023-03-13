الامارات | خورفكان يحرز لقب كأس ألعاب القوى لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج نادي خورفكان بلقب كأس رئيس الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم، وذلك خلال منافسات البطولة التي احتضن فعالياتها نادي الثقة للمعاقين، وأقيمت المنافسات في المضمار والميدان. وفي نهاية يومٍ حافل بالمنافسات القوية في ألعاب القوى توّج الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، نادي خورفكان بميداليات المركز الأول ولقب البطولة، بحضور ذبيان سالم المهيري الأمين العام للجنة، وحصل نجوم خورفكان على 144 نقطة عبر مختلف الألعاب وبفارق كبير عن أقرب المنافسين وهو نادي دبي الثاني برصيد 83 نقطة. بينما جاء في المركز الثالث أصحاب الاستضافة نادي الثقة الذي استطاع جمع 69 نقطة خلال المنافسات.