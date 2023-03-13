الامارات | «الأريام» بطلاً لسباق مروح للمحامل الشراعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المحمل «الأريام» لمالكه النوخذة أحمد سالم الحمادي، بلقب سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري.

وتوّج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، الفائزين بالمراكز الأولى في السباق.

ويعد السباق الجولة الأولى لهذه الفئة، وأقيم لمسافة 15 ميلاً بحرياً بمشاركة 100 محمل شراعي من مختلف إمارات الدولة، حيث انطلق من جزيرة أبوالأبيض، وحتى شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة.