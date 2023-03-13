الامارات | «جيمس ميلينيوم» يتوّج بلقب البطولة المدرسية الأولى في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس، البطولة المدرسية الأولى للمدارس بكرة القدم في الشارقة، والتي نظمها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بالتعاون مع مستشفى ميدكير الشارقة. وأقيمت مباريات البطولة على ملاعب مدرسة مانثينا الأميركية بالشارقة. وفازت مدرسة جيمس ميلينيوم بالمركز الأول وكأس البطولة

والميدالية الذهبية بعد فوزها على مدرسة الشارقة الدولية بأربعة أهداف لهدفين. وحلت مدرسة النور الدولية في المركز الثالث بعد فوزها على المدرسة الأميركية للإبداع العلمي بهدفين للا شيء، وتم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما تم تقديم درع الاتحاد إلى أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة تقديراً للجهود المبذولة في إخراجها على الوجه الأمثل.