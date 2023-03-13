شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه خطة التحضير لمواجهة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على الحديث مع معاونيه عن خطة التحضير لمباراة القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب جامعة بريتوريا؛ استعدادا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم 17 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام صن داونز تدريبات داخل صالة «الجيم» فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأدى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.