شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: غنيت نشيد الزمالك بتلقائية.. وإنبى كان يحتاج الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيد، لاعب إنبى المعار من الزمالك، أن إنبي كان يحتاج الفوز في مباراة اليوم بسبب موقفه في الدوري، وغنيت مع جمهور الزمالك بتلقائية.

وقال أحمد عيد، في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كنا محتاجين الفوز النهاردة بسبب وضع الفريق في جدول الدوري، واتفقنا على أن نلعب للفوز، ولو ما فزناش ما نخسرش والحمد لله حققنا الفوز".

وأضاف لاعب إنبي: "تفاجأنا بأداء الزمالك، وكنا منتظرين أداء أقوى من ذلك، بعد الأداء الرائع أمام الترجى، ولكننا وجدناه متراجعا، واستغللنا الفرصة وحققنا الفوز".

وتابع أحمد عيد: أنا غنيت نشيد الزمالك بتلقائية لأني متربي في الزمالك ومتعود على الغناء مع الجمهور، ولكن في الملعب بقدم كل ما أملك مع الفريق الذي ألعب له حتى أعود مجددا للزمالك".