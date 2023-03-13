شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد: نقل مباراتنا مع الزمالك لإراحة جمهورنا وتواجده بكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا مالك، عضو مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري، أن مباراة فريقه ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل ستكون صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الحظوظ متساوية بينهما والذي سيكون جاهزا سيفوز بالمباراة.

وقال رضا مالك، في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحظوظ متساوية بين الفريقين والفريق الذي سيكون جاهزا سيتمكن من الفوز، والمباراة صعبة على الفريقين وفرصتهما متساوية".

وأضاف رضا مالك: نقل المباراة إلى ملعب 5 يوليو ليكون أقرب لجماهير شباب بلوزداد؛ لأن المباراة السابقة مع الترجى شهدت صعوبات وإرهاق للجماهير في ملعب عنابة".

وتابع عضو شباب بلوزداد: "الحضور الجماهيري يتراوح ما بين 40 و45 ألف مشجع، والزمالك مرحب به وفي بلده وإحنا مش هنستضيفه لأنه في بلده، وكلنا واحد واللي يكسب نبارك له".