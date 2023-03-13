شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 3 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها: خسارة الزمالك من إنبي بثنائية في الدوري، وبدء الأهلي التحضير لمباراته ضد القطن الكاميروني، وقرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم.
قرر اتحاد الكرة الموافقة على إقامة دورة لمدربي البنات لعدد 30 فردا للرخصة C بالتعاون مع الكاف، ومخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيفاد مطور فنى للتعاون مع الاتحاد.
كما تمت الموافقة على اشتراك منتخب مصر للكرة الشاطئية في دورة بيلاروسيا الدولية الودية أغسطس المقبل استعدادا لكأس العالم، وتشكيل إدارة للأكاديميات بإشراف عامر حسين ومحمد بركات وحازم إمام وايهاب الكومى أعضاء المجلس.
نال أحمد العجوز، لاعب إنبى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بثنائية نظيفة.
وكشفت الرابطة عن تتويج العجوز بالجائزة، وعلقت عبر حسابها: "أداء كبير من رمانة ميزان فريق إنبي أحمد العجوز يحصل به على جائزة رجل المباراة بعدما ساهم بشكل واضح في فوز فريقه".
قرر اتحاد الكرة إلزام مدربى أندية القسم الأول على الرخصة A على الأقل، على أن يتم الحصول على الرخصة pro بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين، مع ضرورة حصول مدربى الناشئين بأندية القسم الأول على الرخصة B على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين.
كما قرر المجلس إلزام مدربى أندية القسم الثانى بالحصول على الرخصة B على الأقل، وحصول مدربى الناشئين بأندية القسم الثانى على الرخصة C على الأقل، على أن يحصل هؤلاء المدربون على الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين، ولن يُسمح لمن يخالف هذه المعايير بممارسة عمله في الأندية.
قرر اتحاد الكرة فى اجتماعه اليوم، دراسة تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، مع تطبيق تصور مسابقات الناشئين لجميع المراحل السنية من خلال دورى المناطق ودورى القطاعات ودورى الجمهورية، بالاضافة إلى منتخبات المناطق.
شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، في تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، في بداية تحضيرات الفريق لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأنهى الشحات برنامج التأهيل الذي خضع له بسبب إصابته في عضلة السمانة، وشارك في جزء من التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا.
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا ظهر الأربعاء المقبل، متوجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن الكاميروني التي تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل.
ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
القلاوى يعد من الحكام الواعدين الذين دفعت بهم لجنة الحكام هذا الموسم وظهر بمستوى جيد في لقاء الزمالك وفاركو.
فاز إنبى على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67 .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.