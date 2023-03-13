أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 3 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها: خسارة الزمالك من إنبي بثنائية في الدوري، وبدء الأهلي التحضير لمباراته ضد القطن الكاميروني، وقرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم.

كما تمت الموافقة على اشتراك منتخب مصر للكرة الشاطئية في دورة بيلاروسيا الدولية الودية أغسطس المقبل استعدادا لكأس العالم، وتشكيل إدارة للأكاديميات بإشراف عامر حسين ومحمد بركات وحازم إمام وايهاب الكومى أعضاء المجلس.

قرر اتحاد الكرة الموافقة على إقامة دورة لمدربي البنات لعدد 30 فردا للرخصة C بالتعاون مع الكاف، ومخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيفاد مطور فنى للتعاون مع الاتحاد.

نال أحمد العجوز، لاعب إنبى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بثنائية نظيفة.

وكشفت الرابطة عن تتويج العجوز بالجائزة، وعلقت عبر حسابها: "أداء كبير من رمانة ميزان فريق إنبي أحمد العجوز يحصل به على جائزة رجل المباراة بعدما ساهم بشكل واضح في فوز فريقه".

اتحاد الكرة يلزم مدربى الدورى الممتاز بالحصول على الرخصة A